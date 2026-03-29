27日、イランとの連帯を示す集会で、機関銃を操作するフーシ派の警察官＝イエメン首都サヌア（ロイター＝共同）【カイロ、エルサレム共同】イエメンの親イラン武装組織フーシ派は28日、声明を出し、イスラエルへの攻撃を「続行する」と宣言した。28日朝のミサイル発射に続く「第2次軍事作戦」を実行し、巡航ミサイルと無人機でイスラエルの軍事拠点を攻撃したと主張。フーシ派のブハイティ報道官は28日、共同通信の電話取材に対