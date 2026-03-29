お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める29日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、あの人を久々に見かけたと明かす場面があった。代々木公園を歩いていたところ、突然「はぁ〜い!」という声が聞こえてきたという有吉。「“変なおじさんが痰でも絡んでるのかな?”って思ってたら（元）ジャンポケ斉藤がバウムクーヘンを売ってたんよ」と久々に姿を見かけたという。「