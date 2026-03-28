Windows 11の設定をカスタムしていたところ、キーボードの設定画面で「スライダーが正しく表示されない」という問題が発生していることを発見しました。問題を発見した際にフィードバックHubを使ってMicrosoftに報告する手順もまとめておきます。フィードバック Hub アプリを使って Microsoft にフィードバックを送信する - Microsoft サポートhttps://support.microsoft.com/ja-jp/windows/f59187f8-8739-22d6-ba93-f66612949332