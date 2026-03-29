米国の「壮絶な怒り」作戦で火ぶたを切ったイラン戦争がきょうでちょうど1カ月を迎えた。開戦初期に圧倒的火力と人工知能（AI）を前面に出した精密打撃により首脳部を除去することで戦争を早期に終結させるという米国の豪語ははずれた。今回の事態の決定的変数はホルムズ海峡封鎖だった。トランプ米大統領が自画自賛した戦術的成果にもかかわらず、戦場はうんざりする消耗戦に突き進み、その余波はホルムズ海峡を超えて世界経済の