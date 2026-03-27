勝負強さは健在だ。現地３月26日、北中米W杯の欧州予選プレーオフ準決勝で、ボスニア・ヘルツェゴビナは、ウェールズと敵地で対戦。51分に先制を許すも86分に追いつき、１−１で延長戦を経てのPK戦に持ち込んだ末に激戦を制し、イタリアとの決勝に駒を進めた。値千金の同点弾を挙げたのはエディン・ジェコだ。147キャップを誇る40歳の英雄は、CKからヘッドでゴールを奪い、これまたボスニア・ヘルツェゴビナ代表記録を更新す