世界選手権で3連覇達成フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）は現地28日に行われ、男子フリーでイリア・マリニン（米国）が218.11点をマーク。合計329.40点で3連覇を達成した。競技後は来季のルール改正についても言及した。“4回転の神”と称される21歳が、今季ラスト演技で大観衆を魅了した。クワッドアクセル（4回転半）を回避するなど難度を下げたフリーをほぼ完璧に演じ、3連覇を成し遂げた。国際スケート連