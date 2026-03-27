学歴詐称問題をめぐり刑事告発された静岡県伊東市の田久保真紀前市長が、偽造された大学の卒業証書を議長らに見せたとして新たに書類送検されていたことが分かりました。【映像】新たに書類送検された田久保前市長捜査関係者によりますと田久保前市長は偽造された卒業証書を議長や副議長らに見せたとして、きょうまでに有印私文書偽造・同行使の疑いで静岡地検に書類送検されたということです。田久保前市長はすでに、市議会