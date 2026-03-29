テーマパークといえば、ジェットコースターやライド型アトラクションを思い浮かべる人が多いだろう。しかし、愛知県長久手市にある『ジブリパーク』には、そうした“乗り物”がほとんど存在しない。【写真】森の中の「サツキとメイの家」も！“乗り物がない”ジブリパークそれにもかかわらず、2022年11月の開業以来、来場者数は順調に伸びているという。「ジブリパークは2005年に開催された愛知万博の長久手会場跡地である『愛