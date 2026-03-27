26日夜、東京都豊島区東池袋の巨大複合施設サンシャインシティでアルバイトの春川萌衣さん（21）が元交際相手の廣川大起（たいき）容疑者（26）に殺害され、容疑者も自殺した。子どもも楽しむ場所で起きた凶悪なストーカー殺人に衝撃が走っているが、容疑者と同姓同名の無関係の男性が犯人扱いされてSNSでさらされるという別の被害も生んでいる。集英社オンラインはこの男性と直接話し、生存と、事件とは無関係である