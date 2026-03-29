ダウンタウン浜田雅功（62）が、28日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェックBASIC春の3時間半スペシャル」（午後6時30分）に出演。中丸雄一にズバッと斬り込んだ。一流品を見極める「格付け」正月特番に対し、今回は芸能人たちが「基本的なこと」「正解して当たり前のこと」を問うチェックに挑む。中丸はNEWS小山慶一郎、お笑いコンビの見取り図とともに「チーム芸人と小山と中丸」として出演。オープニングで紹介される