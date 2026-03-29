「高速道路を降りるたびにETCカードを抜くのは面倒」と思う人は多いのではないでしょうか。実際、ETCカードは高速道路や駐車場の支払いのほかに使い道がないため、車内で管理したほうが楽だと考えてしまいがちです。 本記事では、ETCカードを車載機に挿しっぱなしにした場合に発生する、破損や盗難といったリスクを紹介するとともに、古い車載器が使えなくなる「2030年問題」についても解説します。