NHKは、2026年度の番組改定に合わせ、3波体制のラジオ放送を再編。3月30日からは、ラジオ第1放送を「NHK AM」、FM放送を「NHK FM」と名称を変更して放送する(周波数は変わらない)。1931年から続けてきたラジオ第2放送は29日で閉局。95年の歴史に幕を下ろす。 30日からのNHK AMは、「暮らしと、ご一緒に」をテーマに、ニュースや役立つ生活情報を放送。「安全・安心を担う音声基幹波として、命と暮らしを守る情報