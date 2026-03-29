「この橋の設置者又は管理者の方を探しています」。そんな看板が掛かる橋の写真がSNSで話題を呼んだ。橋を架けたり維持したりするには国や自治体からの許可が必要だが、その手続きがなされず誰が管理しているのか分からないこうした橋は“勝手橋”とも呼ばれる。日本には万単位で存在するが、全国規模の調査が行なわれたことがなく、実際の数も不明という謎の存在だ。なぜそんなものがあるのだろう。 【画像】撤去費用は４橋合計