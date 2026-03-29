日増しに暖かくなり、いよいよ新年度に向けた準備が本格化する季節となりました。自分自身の新生活への景気づけにはもちろん、お世話になった方へ贈りたいセンスの光る逸品に注目です。All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「神奈川県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキ