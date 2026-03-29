実業家の三崎優太氏との結婚を発表したインフルエンサーのてんちむが２９日、インスタグラムのストーリーズで喜びの声を投稿した。てんちむは三崎氏と今年１月３０日に入籍したことを前日発表していた。「ファンの皆さま。たくさんの暖かいＤＭやコメント本当に本当にありがとうございますうるうるしながら全部目を通してます！！！こうして皆さんにちゃんと報告できたこと、わたしもとっても嬉しいです！！！本当にあ