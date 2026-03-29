元AKB48で女優の篠田麻里子が、3月29日、自身のインスタグラムを更新し、《この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします》と明かしました。スポニチアネックスによると、お相手は株式会社ナレッジワークの創業者で代表取締役CEOの麻野耕司氏。篠田より6歳年上だという。本誌『Smart FLASH』は、2024年に麻野氏との2泊3日の京都 “お泊り旅行” をキャッチ。さらに、202