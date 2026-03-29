東京・池袋の商業施設で女性が元交際相手の男に殺害された事件で、男は一度刃物で刺した女性が逃げたところを追いかけ、さらに襲いかかっていたことがわかりました。【映像】現場の様子廣川大起容疑者（26）は豊島区にある「ポケモンセンター」で、アルバイト店員の春川萌衣さん（21）を刃物で刺すなどして殺害した疑いがもたれています。廣川容疑者は、自分と春川さんを交互に刺し死亡しました。その後の捜査関係者への取