3月29日（現地時間28日）、フィラデルフィア・セブンティシクサーズが敵地スペクトラム・センターでシャーロット・ホーネッツと対戦した。シクサーズは、1月末以来欠けていたジョエル・エンビード、タイリース・マクシー、ポール・ジョージの“BIG3”が揃ってスターティングラインナップに復帰。VJ・エッジコムとドミニク・バローらも名を連ねた。