ロックバンド「Novelbright」のギタリスト・沖聡次郎（31）がフリーアナウンサーの松本圭世（36）と結婚したことを29日、自身のSNSで報告した。連名の文書で「いつも応援してくださる皆さまへこの度、沖聡次郎と松本圭世は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「また、結婚後、新たな命を授かりました」と明かし、「未熟な二人ではございますが、家族として支え合い歩んでまいります」と決意を記した。「