《山手線でやられたわスーパーでお会計する時にバッグ開いたらコンドームのゴミとナプキンの包み紙入れられてた》3月27日、自身のXにそんな投稿をしたギャルタレントの投稿が大炎上している。「自身のバッグを開いた写真とともに、そう投稿したのは“本音系”のギャルタレントで女性思想家の、あおちゃんぺさんです。公開された写真の中には、バッグの中に入れられたというコンドームの包装紙とナプキンの包み紙を持った彼女の