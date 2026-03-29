俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）が最終回を迎える中、俳優の戸田恵梨香が視聴者の間で盛り上がる“考察”について言及し、話題となっている。【写真あり】“妹”との2ショットが公開された戸田恵梨香戸田は28日放送の同局系『王様のブランチ』（土曜午前9時30分）に出演し、SNS上で展開されているさまざまな考察を「ちょこちょこ見ていて」と明かした。特に注目されたのが、自身が