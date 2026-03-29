【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は28日、国防総省がイランでの数週間にわたる地上作戦の準備を進めていると報じた。大規模な侵攻ではなく、特殊部隊などによる奇襲の可能性があるとしている。トランプ大統領が計画を承認するかどうかは不明。実行されればイランからドローンやミサイルなどの攻撃を受けて米兵に多数の死傷者が出る恐れがある。レビット大統領報道官は同紙に「最高司令官（大統領）に最大限の選