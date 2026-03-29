持ち家で生活費の負担が少なく、家族との関係も良好であれば、実家暮らしをあえて続ける理由は自然と増えていきます。All About ニュース編集部は、2026年2月19日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、福岡県福岡市在住・34歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆