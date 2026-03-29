今月限りで日本テレビを退社する岩田絵里奈アナウンサー（30）が29日、レギュラー出演する「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にラスト出演。医者の父から進路を拒んでいたことを明かす場面があった。この日、番組最後の出演となった岩田アナ。エンディングで、父がサザンオールスターズが大好きで、“絵里奈”という名前の由来にもなったという“テーマ曲”「いとしのエリー」が流れる中、番組からのサプライズで、父