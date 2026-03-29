29日朝、名古屋・栄中心部のネットカフェで赤ちゃんの遺体が見つかり、警察は母親とみられる女を逮捕しました。警察によりますと29日朝、中区錦三丁目の「快活ＣＬＵＢ名古屋錦店」の従業員から、個室から異臭がすると通報があり、タオルにくるまれた赤ちゃんの遺体が見つかりました。警察は店にいた岐阜県可児市の20歳の女を死体遺棄の疑いで緊急逮捕し、調べに対して容疑を認めているということです。現場は栄の繁華街の