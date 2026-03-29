退職というと不安なイメージがありますが、実際には“安心”や“解放”を感じる瞬間も多いようです。しかし、最後の最後でやはり違和感を感じる場面も多いようです。今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、仕事を辞めるときの実感、違和感エピソードを3つご紹介します。○事例1. 「ち、遅刻!!」と飛び起きた朝…その直後に気づいたこと「本当にあった退職・離職話第35回」より完全に遅刻!! でも、その直後だった―