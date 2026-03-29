大谷翔平投手（３１）が所属するドジャースが、ファンからの猛批判を受け、?ぼったくり価格?の改定に動いた。話題となっていたのは、本拠地「ドジャー・スタジアム」内で販売されていた限定カップ入りの清涼飲料水。大谷らスター選手のユニホームがプリントされたこの商品は、当初７４・９９ドル（約１万２０００円）もの値が付いており、「ファンから金を吸い上げることで悪名高い（ニューヨークポスト評）」同球場を象徴する