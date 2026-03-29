プロ野球「東京ヤクルトスワローズ」は29日、マスコットキャラクター・つば九郎の「復活動画」を公開した。【動画】「目から汗が止まらない…」 つば九郎、復活動画公式YouTubeに「ただいま つば九郎復活！」と題した6分15秒の動画を投稿し、神宮球場のグラウンドにゆっくりと歩き出すつば九郎の姿をとらえた。選手たちもコメントを寄せた。ファンからは「つば九郎お帰りなさい！！！！！」「こんなのヤクルトファンじゃなく