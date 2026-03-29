「65歳になってようやく年金の受給が始まったけれど、周りの友人と比べて受給額が少ない気がする……」と、不安を感じる場面もあるでしょう。 同じ期間働いていたはずなのに、月々の受給額に数万円の差がある場合、現役時代の年収が影響している可能性があります。 本記事では、年金額から当時の年収を導き出す計算式や、年金の額によって年収にどの程度差が生じるのかを紹介します。 年金額から年収を求める方