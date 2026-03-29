「どんな些細な金額であっても、盗む行為は絶対に許されません。ましてや勤め先での犯行映像を直視した時は、ただ呆れてしまいました」かつて大型商業施設で保安警備員、いわゆる「万引きGメン」として勤務していた原田さん（仮名、40代女性）は、約15年前に起きた社内での窃盗事件を今も鮮明に覚えている。客が置き忘れたクレジットカードで、従業員が高額な不正利用に及ぶという信じがたい事件だ。編集部は原田さんに取材し、当