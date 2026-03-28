生地がパリパリのIGの本牧ピザ【写真】とろ〜りチーズがたまらない！パリパリの四角い「本牧ピザ」神奈川県横浜市中区の海の近くに位置する本牧は、横浜の中でもアメリカの生活様式や文化が色濃く残った異国情緒漂う街。アメリカンなカフェや雑貨店があり、まるでアメリカの映画のワンシーンのような一帯もあるんですよ。緑が映える横浜の道そんな本牧で有名な食べ物といえば四角