次から次へと起こる嫁姑間のトラブル。原因となったのは義母からの発言……。今回は、ママたちが経験した「義母の信じられない発言」に関するエピソードを紹介します。今回は、息子夫婦に援助をしてもらいたい義母の信じられない発言です。義母「年金を貰うまでは家賃の援助をお願いしたいの」59歳の義母から提示されたのは、毎月5万円の家賃援助。いくら義母のためとはいえ、毎月5万円を余分に捻出するのは相当大変なはず。しかし