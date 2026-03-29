フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）男子フリーが２８日に行われ、?４回転の神?イリア・マリニン（２１＝米国）がクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）を成功させるなど世界歴代３位の合計３２９・４０点をたたき出し、圧巻の３連覇を達成した。２６日のショートプログラム（ＳＰ）では、今季世界最高となる１１１・２９で首位発進したマリニンは、フリーでさらにすごみを増した。冒頭に４回転フリップを決めると