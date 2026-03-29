お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が29日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演した。この日は、24日に放送された日本テレビ「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？」（後8・00）に、長嶋一茂、山内、濱家隆一が出演した際の裏側が放送された。3問目で小学3年の社会から地図記号についての問題が出ると、「山内が教員免許持ってるんで」と濱家。山内は「中学校の社会と高校・日本