3月22日、元タレントの坂口杏里がコンビニエンスストアで、約300円のサンドイッチ1個を万引きしたとして現行犯逮捕された。現在も勾留中だというが、この騒動を受けて坂口が直近で働いていた職場のオーナーが口を開き、話題となっている。事件が発生したのは、東京・八王子市のコンビニ。万引きに気付いた店員が通報し、坂口は駆けつけた警察官に逮捕された。本人は容疑を認めているという。「2008年に芸能界デビューした坂口