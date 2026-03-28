逃げる子猫をガッチリ確保！ 止まらないママの愛情YouTubeチャンネル「Kittens Ducklings Lovely」では、何度拒まれても一生懸命にわが子をグルーミングする母猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「ママ猫の愛が深い！」「とっても優しいお母さんだね」の声が続出しました。【画像5枚】一生懸命育児してる姿がグッとくる！これが、話題になった「愛が深いお母さん猫」です！注目を集めたのは「The mother cat embraces t