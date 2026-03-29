イングランド・サッカー協会は２８日、ロンドンで３１日（日本時間４月１日）に日本代表との国際親善試合に臨む代表メンバーから主力のサカ、ライス（ともにアーセナル）ら計８人が離脱すると発表した。サカとライスは所属クラブでメディカルチェックを受ける。また、ストーンズ（マンチェスター・シティー）は練習で問題を抱え、ＭＦウォートン（クリスタル・パレス）とＦＷマドゥエケ（アーセナル）は試合中の負傷で離脱とな