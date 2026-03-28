フジテレビは２８日、アニメ「ＯＮＥＰＩＥＣＥ」の４月５日から放送される新章「エルバフ編」の主題歌に歌手のアイナ・ジ・エンドの新曲「ルミナス −Ｌｕｍｉｎｏｕｓ」が決定したと発表した。エンディング曲は、ロックバンド・時速３６ｋｍの新曲「その未来」に決まった。同曲の採用は２８日に開催された、アニメイベント・ＡｎｉｍｅＪａｐａｎ２０２６のＴＶアニメ「ＯＮＥＰＩＥＣＥ」エルバフ編 放送直前スペシャ