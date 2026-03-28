Nothinngの新スマホ「Nothing Phone (4a)」と「Nothing Phone (4a) Pro」が技適を通過！既報通り、Nothing Technologyは5日（現地時間）、同社が展開する「Nothing」ブランドにおける新商品として5G対応スマートフォン（スマホ）「Nothing Phone (4a)」（型番：A069）および「Nothing Phone (4a) Pro」（型番：A069P）を発表しました。すでにイギリスなどの1次販売国・地域ではNothing Phone (4a)およびNothing Phone (4a) Proとも