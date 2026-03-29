タレント女性アナウンサーの先駆けとして知られる栗原アヤ子さんが21日に85歳で亡くなったことを27日、長男でDJ OSSHYこと押阪雅彦が社長を務める所属事務所のホームページで報告した。栗原さんの夫は、民放からフリーアナウンサーへの転身第1号として知られる押坂忍さん。葬儀は故人の以降で近親者のみで執り行っている。 【写真】美しく朗らかな印象だった栗原アヤ子さん 押坂は「栗原は女