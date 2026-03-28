「ベビーの顔が見えていると思うんだけど、モザイクやめました」3月24日、自身のYouTubeで子どもの“顔出し”を公表したのは元ばんばんざい・流那と元ESPOIR TRIBEのはんくん夫婦だ。2024年8月に結婚を発表した2人は、2025年7月に第一子が誕生したことを報告。それぞれグループを脱退した後、個々で活動しながら2026年1月に「るな夫婦の日常」という夫婦チャンネルを立ち上げている。「夫婦チャンネルでは、0歳児の娘とのピクニ