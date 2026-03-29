人気テレビアニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第9話が29日、放送された。新キャラ・家入しるくが登場すると、ネット上で話題になっている。なお、キャラクターボイスは村上奈津実が務めた。【画像】お姉さん感すごい！新キャラの家入しるく＆キュアエクレールの設定画第9話「決めつけちゃダメ！」は、現役高校生にして大人気