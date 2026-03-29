プレミアリーグのチェルシーに所属するイングランド代表のコール・パーマーが移籍を検討しているようだ。チェルシーのライバルであるマンチェスター・シティ出身のレフティで、2023年に完全移籍で加入。初年度からプレミアリーグで22ゴール11アシストと素晴らしい数字を記録し、25-26シーズンからは背番号10を着用している。しかし、今季は怪我に悩まされており、前半戦は13試合中3試合しか出場できず。第14節から復帰を果たし、こ