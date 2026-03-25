東大発の知識集団「QuizKnock」の伊沢拓司が24日放送の『クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？』（後8：00）に出演。人生で初めて”落ちた”試験を明かした。【写真】”秀才美女”で話題鈴木光さん最後のテレビ出演同番組は、小学生の教科書、参考書からクイズを出題。挑戦者は、11問連続で正解すれば1000万円の賞金が獲得できる超プレッシャー・クイズショーとなる。伊沢は賞金1000万円を目指し、平成最強のクイズ王、