年度末は「厚揚げ」の出番が増えそう！ 新年度に向けてなにかと出費が増えていく時期。少しでも家計に優しいものを作りたい。そんな願いを叶えてくれるのがリーズナブルな「厚揚げ」です。カリッと焼いてしっかり濃いめに味付けすれば、お肉なしでも食べ応え満点のおつまみが完成！ ニラだれをかけるだけでおいしさアップ ピリッとおいしい厚揚げキムチ納豆＆チーズの組み合わせが絶妙 海苔とチーズの風味でお酒も進むカ