米AMDは3月26日（現地時間）、公式YouTube上にティザーを公開する形で、192MBの大容量L3キャッシュを搭載する最新デスクトップ向けプロセッサ「Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」を発表した。ゲーム用途よりもクリエイティブ用途に向くとアピールされている。「AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」は“ゲーミング向け”とは銘打たれなかったCPUダイに大容量SRAMを直結することで大容量L3キャッシュを利用できるX3Dシリーズに、「Ry