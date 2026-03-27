国会議事堂衆参両院は皇族数確保策を巡り、全党派が参加する全体会議を4月15日に開く方向で調整に入った。全体会議は昨年4月以来、約1年ぶりとなる。関係者が27日明らかにした。一方、中道改革連合は検討本部の初会合を今月30日に開く。合流前の立憲民主、公明両党の立場には隔たりがあり、意見統一を図れるかどうかが焦点だ。中道の小川淳也代表は記者会見で「双方が納得できる形での議論を望む」と語った。全体会議では、中