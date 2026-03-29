日本テレビアナウンサーの森圭介が、28日にInstagramを更新。試験に合格し超難関資格を取得したことを明かすと、ファンから称賛の声が相次いだ。【写真】人気俳優が役作りきっかけで取得した意外な“免許・資格・ライセンス”にビックリ2025年11月に宅建士試験とファイナンシャルプランナー2級の試験に合格していた森は今回の投稿の中で「宅建士試験に合格しただけだと宅建士にはなれなくて講習を受け、登録して、これで晴れて