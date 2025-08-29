Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、Instagramを更新。ポニーテールヘアで個性的なメガネを掛けたオフショットを公開した。 【写真】個性的なメガネをかけたポニテヘアのスキズ・フィリックス【写真・動画】音楽番組でもポニテでパフォーマンス！ ■スキズ・フィリックス、金髪ポニテ＋メガネでカリスマの輝き！ フィリックスはフロントとバックがメッシュになったadidas（アディダス）