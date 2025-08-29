Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、Instagramを更新。ポニーテールヘアで個性的なメガネを掛けたオフショットを公開した。

【写真】個性的なメガネをかけたポニテヘアのスキズ・フィリックス【写真・動画】音楽番組でもポニテでパフォーマンス！

■スキズ・フィリックス、金髪ポニテ＋メガネでカリスマの輝き！

フィリックスはフロントとバックがメッシュになったadidas（アディダス）のジャージを着用し、黒のパンツを合わせたコーディネートで登場。コーディネートのポイントになっているメガネは、韓国発のアイウェアブランド・GENTLE MONSTER（ジェントルモンスター）の「2025 BOLD コレクション」のもので、吊り上がったようなフレームのデザインがエッジの効いた印象を残している。

フィリックスは金髪を高い位置でひとつに結び、活発な印象にヘアをアレンジ。アイウェアや盾のようなチェーンバッグまで含めて個性的なスタイリングを、彼らしいカラーで着こなしている。

SNSでは「ポニテ可愛さ増しすぎててつらい」「ピリのポニテ可愛すぎ昇天した」「頭が小さいからまとめ髪が似合う」「ピリちゃんのメガネスタイル好き」「このメガネをこんなに着こなせる人いる？」「カリスマ感すごい」など、多くの反響が寄せられた。

■『M COUNTDOWN』にもポニテヘアで登場したスキズフィリックス

なおフィリックスは、8月28日に出演した韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』にも、ポニーテールヘアで登場。頬に星を付けたメイクで迫力のパフォーマンスを披露した。